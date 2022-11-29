Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала о помощи детям из новых российских регионов

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RT
Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила об эффективности лагерных смен, организованных для детей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Детский омбудсмен Львова-Белова рассказала о помощи детям из новых российских регионов
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Совета Федерации РФ

Об этом омбудсмен сообщила на открытии первого федерального форума «Подростки 360».

«Уже 800 ребят, четыре смены, приезжают в разные регионы, и мы их знакомим с Россией, с социокультурным пространством, интегрируем их в российское образовательное пространство. Большое внимание уделяем психологическому сопровождению детей, которые пережили военные действия», — сказала Львова-Белова.

По её словам, подростки понимают, что «интеграция с Россией много, чего дала», но при этом они потеряли мечты и те ориентиры, которые у них были раньше, и психологи помогают с этим справиться.

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