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Россияне назвали желание сэкономить ошибкой во время ремонта

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При ремонте квартиры или дома 63% россиян допускали ошибки, следует из результатов исследования сервиса «Ремонт со СберУслугами» и «СберСтрахования».
Россияне назвали желание сэкономить ошибкой во время ремонта
  • Gettyimages.ru
  • © skynesher

Как пишут «Известия», 18% респондентов сообщили, что сэкономили на специалистах и в результате ремонтные работы были выполнены некачественно.

Ещё 16% опрошенных недооценили смету и потратили больше, чем хотели, 14% респондентов рассказали, что при попытке сэкономить выбрали стройматериалы низкого качества, 13% россиян не заказали дизайн-проект жилья и пожалели об этом.

Кроме того, 14% опрошенных при планировке неверно рассчитали расположение розеток и их количество, 5% не предусмотрели место для бытовой техники, 3% нечаянно закрыли доступ к коммуникациям.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.

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