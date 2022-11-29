Россияне назвали желание сэкономить ошибкой во время ремонта
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Как пишут «Известия», 18% респондентов сообщили, что сэкономили на специалистах и в результате ремонтные работы были выполнены некачественно.
Ещё 16% опрошенных недооценили смету и потратили больше, чем хотели, 14% респондентов рассказали, что при попытке сэкономить выбрали стройматериалы низкого качества, 13% россиян не заказали дизайн-проект жилья и пожалели об этом.
Кроме того, 14% опрошенных при планировке неверно рассчитали расположение розеток и их количество, 5% не предусмотрели место для бытовой техники, 3% нечаянно закрыли доступ к коммуникациям.
Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.