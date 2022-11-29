Специалисты назвали самые доступные по цене авианаправления из Москвы на декабрь и январь

Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали популярные туристические направления, куда ещё можно успеть приобрести выгодные билеты на Новый год из Москвы.

Как пишут «Известия», эксперты пришли к выводу, что сегодня выгодные билеты можно найти на 24—25 декабря и 2—4 января. Покупателям ещё доступны билеты в среднем на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

В частности, в Казань и обратно авиабилеты на 46% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021—2022 годах (5,1 тыс. рублей), а в Петербург — на 40% дешевле (4 тыс. рублей).

На уровне прошлого года по стоимости остались билеты в Махачкалу (10,09 тыс. рублей) и Красноярск (15,8 тыс. рублей). Заметнее всего выросли в цене авиабилеты в Нальчик (+38%), Омск (+13%) и Магнитогорск (+13%) — 19,6 тыс. рублей, 15,7 тыс. рублей и 17,4 тыс. рублей соответственно.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.