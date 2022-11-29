Специалисты назвали самые доступные по цене авианаправления из Москвы на декабрь и январь

Короткая ссылка
Аналитики сервиса «Яндекс Путешествия» назвали популярные туристические направления, куда ещё можно успеть приобрести выгодные билеты на Новый год из Москвы.
Специалисты назвали самые доступные по цене авианаправления из Москвы на декабрь и январь
  • Gettyimages.ru
  • © Martin Barraud

Как пишут «Известия», эксперты пришли к выводу, что сегодня выгодные билеты можно найти на 24—25 декабря и 2—4 января. Покупателям ещё доступны билеты в среднем на 14,5% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

В частности, в Казань и обратно авиабилеты на 46% дешевле, чем в среднем на новогодние праздники в 2021—2022 годах (5,1 тыс. рублей), а в Петербург — на 40% дешевле (4 тыс. рублей).

На уровне прошлого года по стоимости остались билеты в Махачкалу (10,09 тыс. рублей) и Красноярск (15,8 тыс. рублей). Заметнее всего выросли в цене авиабилеты в Нальчик (+38%), Омск (+13%) и Магнитогорск (+13%) — 19,6 тыс. рублей, 15,7 тыс. рублей и 17,4 тыс. рублей соответственно.

Ранее представитель пресс-службы Aviasales Светлана Лихачёва в беседе с НСН назвала самые популярные направления среди самостоятельных туристов на Новый год.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить