Пышные и длинные платья аналитики назвали среднестатистическими в России

Эксперты сервиса «Юла» проанализировали объявления с перепродажей свадебных платьев в России и пришли к выводу, что 93% невест в 2022 году выбирали для себя пышные платья длиной до пола.

При этом, как сообщает Life.ru, платья миди выбрали 6% невест, из которых 7% — москвички, а мини предпочли лишь 1%.

Самым продаваемым размером свадебного платья стал S (38%), на втором месте по популярности M (29%). Сложнее всего найти наряд размера XL — их всего 5%, а 5XL — 0,1%.

Таким образом, аналитики пришли к выводу, что среднестатистическая российская невеста выбирает на свадьбу пышное длинное платье размера S. Средняя цена покупки — 9539 рублей. Это на 12% дороже, чем в прошлом году.

По сообщениям НСН, московские компании выпустили почти в два раза больше одежды с начала 2022 года, чем за такой же период 2021-го.