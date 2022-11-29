Юрист Федотов напомнил о нюансах обустройства саун в многоквартирных домах

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С 1 декабря 2022 года в силу вступят изменения, согласно которым в России можно будет устанавливать в квартирах хамамы, инфракрасные кабины и индивидуальные сауны. Другие типы бань остаются под запретом для установки в многоквартирном доме. Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Александр Федотов рассказал, о чём стоит помнить в связи с нововведениями.
Юрист Федотов напомнил о нюансах обустройства саун в многоквартирных домах
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Соответствующие изменения внесены в приказ МЧС России от 24.04.2013 № 288 (ред. от 15.06.2022) «Об утверждении свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты...», уточняет Life.ru.

«Следует отметить, что этот приказ МЧС России является документом, регулирующим только вопросы противопожарной безопасности. Перепланировочные требования и нормы никто не отменял. Так, например, для установки индивидуальной сауны потребуется согласование с пожарной инспекцией, службой санэпиднадзора, жилищной инспекцией и инспекцией архитектурно-строительного надзора», — отметил Федотов.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.

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