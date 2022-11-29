В России за сутки госпитализировали 1500 человек с коронавирусом
Всего за 24 часа в стране выявлено 4928 случаев инфицирования COVID-19, днём ранее — 5048.
За сутки умерли 53 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 50 заболевших.
Также в оперштабе уточнили, что за 24 часа в России выздоровели 5863 человека с COVID-19, днём ранее — 4262.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.