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В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге погибли два человека

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В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге погибли два человека, ещё трое пострадали. Об этом сообщили в региональном главке МЧС России.
В результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Екатеринбурге погибли два человека
  • РИА Новости

Отмечается, что возгорание удалось ликвидировать.

Всего из дома удалось эвакуировать 33 человека, включая семерых детей.

Ещё 66 человек эвакуировались самостоятельно до приезда пожарных служб.

«В результате пожара пострадали три человека, ещё двух человек спасти не удалось», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что возгорание произошло в сауне торгового центра «Альбатрос» в подмосковном Дмитрове. В результате инцидента никто не пострадал.

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