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В Подмосковье капитально отремонтируют 50 спортивных объектов за пять лет

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В Московской области в 2023 году начнётся первая масштабная программа капитального ремонта спортивных объектов.
В Подмосковье капитально отремонтируют 50 спортивных объектов за пять лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В этом году мы отремонтировали спорткомплекс в Наро-Фоминске, реконструировали стадионы во Власихе, построили в Мытищах, завершаем долгожданный ремонт бассейна в Черноголовке. А в 2023—2027 годах обновим ещё полсотни объектов», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Всего в регионе около 12 тыс. спортивных сооружений.

Ранее НСН сообщала, что в районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

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