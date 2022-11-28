В Подмосковье капитально отремонтируют 50 спортивных объектов за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«В этом году мы отремонтировали спорткомплекс в Наро-Фоминске, реконструировали стадионы во Власихе, построили в Мытищах, завершаем долгожданный ремонт бассейна в Черноголовке. А в 2023—2027 годах обновим ещё полсотни объектов», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.
Всего в регионе около 12 тыс. спортивных сооружений.
Ранее НСН сообщала, что в районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.