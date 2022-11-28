В Подмосковье капитально отремонтируют 50 спортивных объектов за пять лет

В Московской области в 2023 году начнётся первая масштабная программа капитального ремонта спортивных объектов.

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«В этом году мы отремонтировали спорткомплекс в Наро-Фоминске, реконструировали стадионы во Власихе, построили в Мытищах, завершаем долгожданный ремонт бассейна в Черноголовке. А в 2023—2027 годах обновим ещё полсотни объектов», — заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Всего в регионе около 12 тыс. спортивных сооружений.

Ранее НСН сообщала, что в районе Северное Бутово тем временем построят физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.