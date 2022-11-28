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В «Автостате» рассказали о динамике продаж новых машин в России

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За неделю с 21 по 27 ноября 2022 года в России реализовали 14 133 новых автомобиля, что на 5% меньше, чем неделей ранее.
В «Автостате» рассказали о динамике продаж новых машин в России
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По словам экспертов, с 31 октября по 27 ноября объём рынка новой автомобильной техники достиг 57 599 экземпляров.

В октябре и сентябре показатель составил 56 134 и 57 505 машин соответственно.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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