В «Автостате» рассказали о динамике продаж новых машин в России
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По словам экспертов, с 31 октября по 27 ноября объём рынка новой автомобильной техники достиг 57 599 экземпляров.
В октябре и сентябре показатель составил 56 134 и 57 505 машин соответственно.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.