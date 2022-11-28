Автоэксперт Гришин рассказал об особенностях эксплуатации машины зимой

Аналитик автомобильного сайта «Дром» Алексей Гришин дал советы по эксплуатации машины в зимний период.

В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что греть автомобиль лучше частично в движении, с небольшой нагрузкой на двигатель.

Как считает эксперт, в крупных городах и при мягком климате желательно регулярно мыть машину, в том числе для защиты кузова.

Кроме того, зимой лучше ездить с наполовину полным баком и по возможности чаще заправлять автомобиль.

Гришин также посоветовал чаще чистить машину от снега.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.