Автоэксперт Гришин рассказал об особенностях эксплуатации машины зимой
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В беседе с «Российской газетой» он выразил мнение, что греть автомобиль лучше частично в движении, с небольшой нагрузкой на двигатель.
Как считает эксперт, в крупных городах и при мягком климате желательно регулярно мыть машину, в том числе для защиты кузова.
Кроме того, зимой лучше ездить с наполовину полным баком и по возможности чаще заправлять автомобиль.
Гришин также посоветовал чаще чистить машину от снега.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.