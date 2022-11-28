Фонд развития Приморского края предоставил льготные кредиты на 380 млн рублей в 2022 году

Предприниматели получили от Фонда развития Приморского края льготные кредиты на 380 млн рублей в 2022 году.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Как уточнили в фонде, средства можно использовать для покупки оборудования или модернизации, а также на пополнение основных и оборотных вложений.

Кроме того, предприниматели могут погасить первоначальный взнос по договору лизинга, выплатить зарплату работникам, погасить долги компании.

Ранее НСН сообщала, что объём контрактов малого и среднего бизнеса на Портале поставщиков в январе — сентябре 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го и на 51% по сравнению с 2020-м. Показатель составил 36,3 млрд рублей.