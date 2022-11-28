Узнать больше

В Нижегородской области выделят участки под 25 инвестпроектов

Короткая ссылка
Совет по земельным отношениям Нижегородской области согласовал выделение участков под 25 инвестпроектов.
В Нижегородской области выделят участки под 25 инвестпроектов
  • РИА Новости

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, в Дзержинске должен появиться комплекс по производству лёгких металлоконструкций. В этом же городе построят цех, где будут проводить сборку металлоконструкций без литья металлов.

Также согласованы участки под автомобильную газонаполнительную станцию на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в реорганизацию бывшей промзоны «Серп и Молот» инвестируют более 6,5 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить