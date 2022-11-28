В Нижегородской области выделят участки под 25 инвестпроектов

Совет по земельным отношениям Нижегородской области согласовал выделение участков под 25 инвестпроектов.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное правительство.

В частности, в Дзержинске должен появиться комплекс по производству лёгких металлоконструкций. В этом же городе построят цех, где будут проводить сборку металлоконструкций без литья металлов.

Также согласованы участки под автомобильную газонаполнительную станцию на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в реорганизацию бывшей промзоны «Серп и Молот» инвестируют более 6,5 млрд рублей.