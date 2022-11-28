Транспортная прокуратура проверит уральские аэропорты из-за погоды
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Первостепенное внимание уделяется оснащению необходимым количеством спецтехники для уборки снега и качеству содержания лётного поля», — заявили в прокуратуре.
Проверки будут проведены в 27 аэропортах, в том числе в Свердловской и Челябинской областях, а также на Ямале.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области сохранятся ночные морозы до -31 °С.