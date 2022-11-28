Узнать больше

Транспортная прокуратура проверит уральские аэропорты из-за погоды

Короткая ссылка
Транспортная прокуратура проведёт проверки в аэропортах Уральского федерального округа из-за погоды.
Транспортная прокуратура проверит уральские аэропорты из-за погоды
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Первостепенное внимание уделяется оснащению необходимым количеством спецтехники для уборки снега и качеству содержания лётного поля», — заявили в прокуратуре.

Проверки будут проведены в 27 аэропортах, в том числе в Свердловской и Челябинской областях, а также на Ямале.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области сохранятся ночные морозы до -31 °С.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить