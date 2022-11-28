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Экономист Колташов заявил, что инвестиции в доллар связаны с рисками

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Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов высказался о надёжности валют для инвестиций.
Экономист Колташов заявил, что инвестиции в доллар связаны с рисками
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В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что вложения в доллар связаны с рисками.

«На мировом рынке продолжается укрепление американской валюты, но это приводит к быстрому росту долга США. И аналитики не очень-то верят, что США смогут и дальше держать такую ставку. Долг у страны уже слишком большой», — заявил эксперт.

По его мнению, рискованно инвестировать и в евро — из-за экономической ситуации в ЕС.

«В настоящий момент надёжным остаётся рубль», — считает Колташов.

Как отметил эксперт, рублёвые накопления можно, например, разместить на банковских вкладах и накопительных счетах.

Ранее финансовый консультант, аналитик, основатель проекта Invest Era Артём Николаев в беседе с изданием «ПолитЭксперт» рассказал об особенностях инструментов инвестирования.

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