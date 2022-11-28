Узнать больше

Специалист по безопасности Старостин посоветовал тщательно выбирать место для катания на тюбинге

Короткая ссылка
Директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин рассказал, какие нужно принять меры для безопасного катания на тюбинге.
Специалист по безопасности Старостин посоветовал тщательно выбирать место для катания на тюбинге
  • Gettyimages.ru

«Проблему удобно разделить на две составляющие. Первая — это выбор места для катания. Вторая — подбор тюбинга под особенности катающегося. Тюбинги бывают различных размеров, различных конструкций. Размер тюбинга должен позволять находящемуся на нём, во-первых, комфортно в нём находиться, во-вторых, безопасно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Старостин, места для тюбинга должны быть организованными, должен быть нормальный выход в сторону торможения.

«Это место должно быть хорошо освещено. То есть в момент начала катания вы должны чётко видеть то место, куда вы планируете докатиться, и даже с запасом», — пояснил эксперт.

Также рекомендуется избегать территорий с выходом к воде, особенно если лёд ещё тонкий.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели ребёнка во время катания на тюбинге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить