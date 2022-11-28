Специалист по безопасности Старостин посоветовал тщательно выбирать место для катания на тюбинге

Директор группы компаний «Пожарный центр», эксперт по комплексной безопасности Александр Старостин рассказал, какие нужно принять меры для безопасного катания на тюбинге.

«Проблему удобно разделить на две составляющие. Первая — это выбор места для катания. Вторая — подбор тюбинга под особенности катающегося. Тюбинги бывают различных размеров, различных конструкций. Размер тюбинга должен позволять находящемуся на нём, во-первых, комфортно в нём находиться, во-вторых, безопасно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Как отметил Старостин, места для тюбинга должны быть организованными, должен быть нормальный выход в сторону торможения.

«Это место должно быть хорошо освещено. То есть в момент начала катания вы должны чётко видеть то место, куда вы планируете докатиться, и даже с запасом», — пояснил эксперт.

Также рекомендуется избегать территорий с выходом к воде, особенно если лёд ещё тонкий.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели ребёнка во время катания на тюбинге.