Специалист по безопасности Старостин посоветовал тщательно выбирать место для катания на тюбинге
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«Проблему удобно разделить на две составляющие. Первая — это выбор места для катания. Вторая — подбор тюбинга под особенности катающегося. Тюбинги бывают различных размеров, различных конструкций. Размер тюбинга должен позволять находящемуся на нём, во-первых, комфортно в нём находиться, во-вторых, безопасно», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Как отметил Старостин, места для тюбинга должны быть организованными, должен быть нормальный выход в сторону торможения.
«Это место должно быть хорошо освещено. То есть в момент начала катания вы должны чётко видеть то место, куда вы планируете докатиться, и даже с запасом», — пояснил эксперт.
Также рекомендуется избегать территорий с выходом к воде, особенно если лёд ещё тонкий.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура Челябинской области взяла на контроль расследование гибели ребёнка во время катания на тюбинге.