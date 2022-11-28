Исследование показало, что 50% россиян не занимаются спортом

Газета «Комсомольская правда» провела опрос среди читателей, чтобы выяснить, каким спортом занимаются россияне.

Об этом пишет kp.ru.

Исследование показало, что половина принявших участие в опросе (50%) не занимаются спортом, 27% респондентов признались, что занимаются дома, 12% — ходят в фитнес-клуб, 4% — используют для занятий уличные тренажёры.

Ещё 3% респондентов посещают спортивные секции, 2% — занимаются с тренером индивидуально, 1% — профессионально.

Ранее российская электронная газета «Дни.ру» сообщала, что в Северном Бутове в рамках программы «Мой район» построили современный спортивный кластер.