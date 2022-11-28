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В Татарстане наградили медалями двух многодетных матерей

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Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил двух многодетных матерей — жительниц республики медалями «Родительская доблесть» и «Материнская слава».
В Татарстане наградили медалями двух многодетных матерей
  • Gettyimages.ru

Соответствующие указы опубликованы на официальном сайте главы региона, сообщает «Реальное время».

Медалью «Ана даны — Материнская слава» за заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций награждена мать пятерых детей из Набережных Челнов.

Медалью «Родительская доблесть» за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей награждена мать семерых детей из села Кзыл-Меша Сабинского района.

Ранее сайт Newinform сообщал, что детский омбудсмен Мария Львова-Белова в качестве спикера на XIX Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребёнка в субъектах России подняла тему создания в стране центров дневного пребывания для детей с инвалидностью.

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