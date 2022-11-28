Социолог Каменева рассказала, что перфекционизм может мешать доводить дела до конца
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Причины такого поведения могут быть как субъективного, так и объективного характера, отметила она в разговоре с Life.ru.
В их числе специалист перечислила перфекционизм, непонимание важности и перспектив задуманного, отсутствие личной заинтересованности в конечном результате, потерю интереса, отсутствие поддержки, боязнь критики и другие.
«Говорите себе правду о причинах успеха и неудач в деле и помните: дорогу осилит идущий», — дала совет Каменева.
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