Социолог Каменева рассказала, что перфекционизм может мешать доводить дела до конца

Доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления Татьяна Каменева объяснила, почему люди не всегда доводят начатые дела до конца.

Причины такого поведения могут быть как субъективного, так и объективного характера, отметила она в разговоре с Life.ru.

В их числе специалист перечислила перфекционизм, непонимание важности и перспектив задуманного, отсутствие личной заинтересованности в конечном результате, потерю интереса, отсутствие поддержки, боязнь критики и другие.

«Говорите себе правду о причинах успеха и неудач в деле и помните: дорогу осилит идущий», — дала совет Каменева.

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