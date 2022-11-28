В Ленобласти почтили память моряков-балтийцев под командованием Василия Маргелова

В Ленинградской области вспомнили подвиг моряков-балтийцев под командованием Героя Советского Союза Василия Маргелова.

Губернатор Александр Дрозденко обратился к жителям Ленобласти в День памяти Шлиссельбургского десанта 28 ноября, сообщают «Невские новости».

«Подвиг балтийских моряков, предпринявших попытку прорвать блокаду Ленинграда в ноябре 1941 года, долгое время незаслуженно оставался в тени. Но благодаря стараниям небезразличных людей этот важный эпизод Великой Отечественной войны вновь стал нашим достоянием», — говорится в тексте обращения, опубликованном на сайте областной администрации.

Ранее «Взгляд» сообщал, что открытие стелы «Город трудовой доблести» состоялось в Новосибирске.