Путин заявил о переориентации российского экспорта и импорта на новые рынки

Россия переориентирует свой экспорт и импорт на новые рынки на фоне кризиса международной торговли, заявил российский лидер Владимир Путин.

По его словам, на данный момент особое внимание уделяется развитию совместной транспортно-логистической инфраструктуры, снятию ограничений, которые мешают торговым обменам.

«Это особенно актуально сейчас, когда международная торговля находится в кризисе. С учётом этого в России реализуются масштабные меры по переориентации своих экспортно-импортных операций на новые рынки», — сказал Путин на форуме межрегионального сотрудничества с Казахстаном.

Ранее газета The New York Times сообщала, что международная торговля с Россией в этом году резко возросла, несмотря на то что страны ввели санкции после начала спецоперации на Украине.