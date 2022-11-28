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В Москве рассказали о планах построить новый спорткомплекс в СВАО

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Глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что в рамках программы «Спорт Москвы» в Алексеевском районе столицы (СВАО) в 2023 году возведут спорткомплекс.
В Москве рассказали о планах построить новый спорткомплекс в СВАО
  • РИА Новости

Об этом информирует НСН.

По словам эксперта, в настоящее время ведётся разработка проектной документации. Спортивный объект появится на месте снесённого здания школы на улице Павла Корчагина, владение 7.

Площадь объекта составит 6300 кв. м. Внутри будут находиться взрослый и детский бассейны, а также зал сухого плавания. За смену посетить объект смогут 173 человека.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кирове планируют построить ещё 13 школ в 2023 году.

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