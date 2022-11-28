Узнать больше

Эксперт Лысенко порекомендовал удалять файлы, чтобы освободить место в памяти смартфона

Короткая ссылка
Эксперт компании Yota Григорий Лысенко рассказал, как сэкономить место в памяти смартфона.
Эксперт Лысенко порекомендовал удалять файлы, чтобы освободить место в памяти смартфона
  • Gettyimages.ru

Определённое место в памяти мобильного устройства занимают системные файлы, обеспечивающие его работу, перемещать или удалять их не рекомендуется, отметил специалист в интервью радио Sputnik.

«В других разделах хранятся фотографии, видео, различные документы и приложения. Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее. Так вы увидите, какие файлы весят больше всего», — сказал Лысенко.

Он также посоветовал не забывать удалять ненужные фотографии, файлы и приложения, очищая память устройства.

Ранее «Известия» со ссылкой на материалы Минцифры сообщили, что в России во II квартале 2022 года впервые снизился трафик мобильного интернета.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить