Эксперт Лысенко порекомендовал удалять файлы, чтобы освободить место в памяти смартфона

Эксперт компании Yota Григорий Лысенко рассказал, как сэкономить место в памяти смартфона.

Определённое место в памяти мобильного устройства занимают системные файлы, обеспечивающие его работу, перемещать или удалять их не рекомендуется, отметил специалист в интервью радио Sputnik.

«В других разделах хранятся фотографии, видео, различные документы и приложения. Чтобы узнать, какие файлы и программы занимают больше всего места, можно зайти в настройки смартфона и отфильтровать по размеру приложения, фото, видео и так далее. Так вы увидите, какие файлы весят больше всего», — сказал Лысенко.

Он также посоветовал не забывать удалять ненужные фотографии, файлы и приложения, очищая память устройства.

Ранее «Известия» со ссылкой на материалы Минцифры сообщили, что в России во II квартале 2022 года впервые снизился трафик мобильного интернета.