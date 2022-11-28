Юрист Иващенко посоветовала покупателям жилья проверять отсутствие долгов по взносам на капремонт
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Долгое время люди считали, что не должны платить взносы на капремонт, отметила она в беседе с Life.ru.
Однако Конституционный суд дважды подтвердил: эта строчка в квитанции является обязательной.
«Долги по взносам на капитальный ремонт переходят новому собственнику, поэтому обязательно проверьте отсутствие такого долга перед покупкой квартиры, принятием в дар и любой сделкой, после которой вы становитесь собственником жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме», — предупредила Иващенко.
Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.