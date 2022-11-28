Юрист Иващенко посоветовала покупателям жилья проверять отсутствие долгов по взносам на капремонт

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко предупредила, что долги по взносам на капитальный ремонт переходят новому собственнику квартиры.

Долгое время люди считали, что не должны платить взносы на капремонт, отметила она в беседе с Life.ru.

Однако Конституционный суд дважды подтвердил: эта строчка в квитанции является обязательной.

«Долги по взносам на капитальный ремонт переходят новому собственнику, поэтому обязательно проверьте отсутствие такого долга перед покупкой квартиры, принятием в дар и любой сделкой, после которой вы становитесь собственником жилого или нежилого помещения в многоквартирном доме», — предупредила Иващенко.

Ранее первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал в беседе с ФАН прокомментировал изменение правил покупки и продажи недвижимости.