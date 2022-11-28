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Консультант Ерёменко высоко оценил финансовую грамотность россиян

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Международный финансовый консультант Василий Ерёменко заявил, что россияне обладают достаточно высоким уровнем финансовой грамотности.
Консультант Ерёменко высоко оценил финансовую грамотность россиян
  • РИА Новости

«Многие россияне достаточно неплохо ориентируются в финансовых услугах, но при этом, как и всегда в России, проблема не в знаниях, а в их применении. В практическом плане россияне какими-то своими финансовыми познаниями пользуются гораздо в меньшей степени, чем в теории», — отметил финансовый консультант в разговоре с РИАМО.

Он добавил, что на примере таких акций, как «чёрная пятница» и «киберпонедельник», наглядно видно, что люди умеют откладывать и планировать покупки.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал об особенностях обезличенных металлических счетов.

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