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Врач Крашкина заявила, что «детское поведение» нарушает баланс взаимоотношений родителей с ребёнком

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Врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) кандидат медицинских наук Ирина Крашкина предостерегла родителей от ошибок в общении с ребёнком.
Врач Крашкина заявила, что «детское поведение» нарушает баланс взаимоотношений родителей с ребёнком
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«Авторитет взрослого родителя помогает в структурировании воспитания ребёнка, но, безусловно, периодически нам иногда очень хочется перейти в ипостась ребёнка в общении со своим малышом, и тогда ребёнок уже воспринимает нас не как взрослого, а как ровню себе, и в этом таятся определённые возможные конфликты в общении родителя с ребёнком», — предупредила специалист в разговоре с РИАМО.

Громкие крики и выражения со стороны родителя — тоже вариант детского поведения, уточнила Крашкина. Она пояснила, что такое поведение может нарушить взаимоотношения между членами семьи.

Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.

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