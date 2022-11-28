Врач Крашкина заявила, что «детское поведение» нарушает баланс взаимоотношений родителей с ребёнком
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«Авторитет взрослого родителя помогает в структурировании воспитания ребёнка, но, безусловно, периодически нам иногда очень хочется перейти в ипостась ребёнка в общении со своим малышом, и тогда ребёнок уже воспринимает нас не как взрослого, а как ровню себе, и в этом таятся определённые возможные конфликты в общении родителя с ребёнком», — предупредила специалист в разговоре с РИАМО.
Громкие крики и выражения со стороны родителя — тоже вариант детского поведения, уточнила Крашкина. Она пояснила, что такое поведение может нарушить взаимоотношения между членами семьи.
Ранее семейный психолог Лариса Суркова в беседе с ФАН рассказала, как вести себя после конфликта с ребёнком.