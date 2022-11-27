Узнать больше

В саратовской облдуме осудили работников бара, отказавшихся впускать военного

Короткая ссылка
Председатель думы Саратовской области Михаил Исаев негативно прокомментировал решение сотрудников бара в Саратове не пускать внутрь заведения добровольца в военной форме.
В саратовской облдуме осудили работников бара, отказавшихся впускать военного
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, депутат в своём Telegram отметил, что по факту произошедшего необходимо провести проверку.

«Узнал из социальных сетей об инциденте, произошедшем в одном из баров Саратова... Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение», — написал он.

Также Исаев добавил, что есть сообщения о том, что данное заведение в своих соцсетях выкладывает фото с персоналом, одетым в украинскую военную форму.

«Как максимум — если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела», — добавил он.

Вместе с этим политик предложил военному комиссариату обратить внимание на руководство и сотрудников заведения.

Ранее сообщалось, что в Саратове сотрудники бара не пустили внутрь добровольца в военной форме, аргументировав это тем, что якобы по правилам заведения никто в форме, в том числе военной и за исключением полицейской, войти в заведение не может.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить