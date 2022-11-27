В саратовской облдуме осудили работников бара, отказавшихся впускать военного

Председатель думы Саратовской области Михаил Исаев негативно прокомментировал решение сотрудников бара в Саратове не пускать внутрь заведения добровольца в военной форме.

Как сообщает РИА Новости, депутат в своём Telegram отметил, что по факту произошедшего необходимо провести проверку.

«Узнал из социальных сетей об инциденте, произошедшем в одном из баров Саратова... Думаю, правоохранительные и надзорные органы должны обратить внимание на данную ситуацию. Как минимум участникам конфликта стоит извиниться перед тем парнем, которого не пустили в заведение», — написал он.

Также Исаев добавил, что есть сообщения о том, что данное заведение в своих соцсетях выкладывает фото с персоналом, одетым в украинскую военную форму.

«Как максимум — если в социальных сетях данного бара действительно есть контент сомнительного содержания, то это уже основания для возбуждения дела», — добавил он.

Вместе с этим политик предложил военному комиссариату обратить внимание на руководство и сотрудников заведения.

Ранее сообщалось, что в Саратове сотрудники бара не пустили внутрь добровольца в военной форме, аргументировав это тем, что якобы по правилам заведения никто в форме, в том числе военной и за исключением полицейской, войти в заведение не может.