Помощник вице-спикера Госдумы Жукова прокомментировала слухи о его переходе в Счётную палату

Помощник первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова прокомментировала слухи о его переходе в Счётную палату.

«Информации об этом нет, ничего неизвестно про переход», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что Жуков может занять пост главы Счётной палаты вместо Алексея Кудрина.