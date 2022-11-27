Помощник вице-спикера Госдумы Жукова прокомментировала слухи о его переходе в Счётную палату
Помощник первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова прокомментировала слухи о его переходе в Счётную палату.
- РИА Новости
«Информации об этом нет, ничего неизвестно про переход», — цитирует её РИА Новости.
Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что Жуков может занять пост главы Счётной палаты вместо Алексея Кудрина.
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