Узнать больше

Помощник вице-спикера Госдумы Жукова прокомментировала слухи о его переходе в Счётную палату

Короткая ссылка
Помощник первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова прокомментировала слухи о его переходе в Счётную палату.
Помощник вице-спикера Госдумы Жукова прокомментировала слухи о его переходе в Счётную палату
  • РИА Новости

«Информации об этом нет, ничего неизвестно про переход», — цитирует её РИА Новости.

Ранее в СМИ со ссылкой на источники появилась информация, что Жуков может занять пост главы Счётной палаты вместо Алексея Кудрина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить