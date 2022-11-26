В России за сутки госпитализирован 1321 человек с коронавирусом

В России за прошедшие сутки госпитализирован 1321 человек с коронавирусом. Накануне в больницы попали 1255 пациентов с COVID-19.

«Выписано в связи с выздоровлением 5 088 человек, на 4,7% меньше по сравнению с 25 ноября; выявлено 6088 новых случаев COVID-19», — сообщает оперштаб.

Также за сутки подтверждено 53 летальных исхода.

Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.