В России за сутки госпитализирован 1321 человек с коронавирусом
- РИА Новости
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«Выписано в связи с выздоровлением 5 088 человек, на 4,7% меньше по сравнению с 25 ноября; выявлено 6088 новых случаев COVID-19», — сообщает оперштаб.
Также за сутки подтверждено 53 летальных исхода.
Врач-иммунолог доктор медицинских наук Вячеслав Жемчугов выразил мнение в беседе с НСН, что грипп на данный момент представляет больше рисков, чем коронавирус, но вакцинироваться нужно и от того и от другого.