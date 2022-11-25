В Крыму согласовали новые инвестпроекты на 14 млрд рублей

Власти Крыма согласовали новые инвестиционные проекты на общую сумму около 14 млрд рублей, заявила вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

«На заседании Совета были согласованы два новых проекта по строительству гостиничного комплекса и жилого массива. Общая сумма инвестиций составит порядка 14 млрд рублей. Это нужные и важные проекты для нашей республики, которые касаются развития восточного и западного берега полуострова, мы их поддерживаем», — сказала Кивико.

Всего в регионе реализуют 250 инвестпроектов.

Ранее НСН сообщала, что в развитие участка бывшей промзоны «Калибр» на северо-востоке Москвы вложат около 13 млрд рублей.