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В Крыму согласовали новые инвестпроекты на 14 млрд рублей

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Власти Крыма согласовали новые инвестиционные проекты на общую сумму около 14 млрд рублей, заявила вице-премьер, министр финансов республики Ирина Кивико.
В Крыму согласовали новые инвестпроекты на 14 млрд рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минэкономразвития.

«На заседании Совета были согласованы два новых проекта по строительству гостиничного комплекса и жилого массива. Общая сумма инвестиций составит порядка 14 млрд рублей. Это нужные и важные проекты для нашей республики, которые касаются развития восточного и западного берега полуострова, мы их поддерживаем», — сказала Кивико.

Всего в регионе реализуют 250 инвестпроектов.

Ранее НСН сообщала, что в развитие участка бывшей промзоны «Калибр» на северо-востоке Москвы вложат около 13 млрд рублей.

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