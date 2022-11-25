Специалист Печников назвал рынок драгметаллов перспективным

Исполнительный директор ассоциации «Объединение аффинажных заводов» Никита Печников высказался о перспективе рынка драгоценных металлов.

«Рынок драгоценных металлов — достаточно перспективный рынок», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, после отмены НДС при продаже слитков банками физическим лицам, а также когда готовится решение о том, что аффинажные заводы тоже смогут подключиться, этот рынок ожидает рост.

«Банки прогнозировали на этот год спрос со стороны населения в районе 50 т, это неплохие объёмы», — добавил Печников.

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