Специалист Печников назвал рынок драгметаллов перспективным
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«Рынок драгоценных металлов — достаточно перспективный рынок», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, после отмены НДС при продаже слитков банками физическим лицам, а также когда готовится решение о том, что аффинажные заводы тоже смогут подключиться, этот рынок ожидает рост.
«Банки прогнозировали на этот год спрос со стороны населения в районе 50 т, это неплохие объёмы», — добавил Печников.
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