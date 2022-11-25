Названы лауреаты конкурса грантов «Москва — добрый город»

В Москве завершился четвёртый конкурс грантов в социальной сфере, заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Об этом сообщает НСН.

Как отметила Ракова, в этом году конкурс «Москва — добрый город» привлёк не только известные и опытные организации, но и новые НКО.

«12% впервые участвовавших некоммерческих организаций стали победителями и получат финансовую поддержку от города на реализацию своих проектов», — сказала она.

Всего благодаря грантовой поддержке в 2023 году реализовать свои проекты смогут 90 НКО.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что на портале «Душевная Москва» доступен список коворкингов для социально ориентированных НКО.