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Минюст России включил экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов

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Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман включён в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.
Минюст России включил экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов
  • globallookpress.com
  • © Viktor Chernov

В список также включены адвокат Илья Новиков, телеведущая Анна Монгайт.

В графе «Сведения об иностранных источниках» напротив всех троих указана Украина.

Ранее Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман*. Также этот статус присвоен блогеру Михаилу Светову* и рэперу Ивану Алексееву* (Noize MC).

* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.

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