Минюст России включил экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман включён в реестр физлиц-иноагентов. Об этом сообщили в Минюсте России.

В список также включены адвокат Илья Новиков, телеведущая Анна Монгайт.

В графе «Сведения об иностранных источниках» напротив всех троих указана Украина.

Ранее Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман*. Также этот статус присвоен блогеру Михаилу Светову* и рэперу Ивану Алексееву* (Noize MC).

* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.