Минюст России включил экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов
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В список также включены адвокат Илья Новиков, телеведущая Анна Монгайт.
В графе «Сведения об иностранных источниках» напротив всех троих указана Украина.
Ранее Минюст России включил в реестр физлиц-иноагентов журналистку Ирину Шихман*. Также этот статус присвоен блогеру Михаилу Светову* и рэперу Ивану Алексееву* (Noize MC).
* Включены в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России от 18.11.2022.