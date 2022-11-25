Вертолёты Северного флота провели учения в Баренцевом море

Экипажи пяти корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота провели учения в Баренцевом море.

Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу флота.

Вертолётчики отработали взлёт и посадку на стопе и на ходу.

Они также выполнили облёты большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» для проверки его радиотехнического вооружения, комплексов ПВО, систем связи и управления авиацией.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что военнослужащие из состава спасательных парашютно-десантных групп морской авиации Балтфлота (БФ) провели тренировочные мероприятия по спасению потерпевших и выполнению парашютных прыжков с вертолёта Ми-8 на территории Калининградской области.