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Врач Терещенко рассказала о вызывающих сонливость заболеваниях

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Врач Терещенко объяснила, что постоянная усталость и желание поспать — один из типичных признаков сахарного диабета.
Врач Терещенко рассказала о вызывающих сонливость заболеваниях
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  • © LaylaBird

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Причиной сонливости может быть недостаток витаминов и минералов.

«Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий — основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D — более 70% россиян страдают от его дефицита», — сказала Терещенко.

Ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами президента России кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в беседе с НСН рассказала о принципах питания при диабете.

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