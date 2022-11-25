Врач Терещенко рассказала о вызывающих сонливость заболеваниях
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Причиной сонливости может быть недостаток витаминов и минералов.
«Железо, витамин D, Е, В12, цинк, магний, калий — основные вещества, от которых зависит наша бодрость. При слабости рекомендуется проверить их содержание в крови. Особенное внимание стоит уделить витамину D — более 70% россиян страдают от его дефицита», — сказала Терещенко.
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