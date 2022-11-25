Эксперты обсудили ситуацию с винным туризмом в России

На площадке Российского винодельческого форума в Москве эксперты обсудили ситуацию с винным туризмом.

Об этом сообщили в пресс-службе «Русской Медиагруппы».

Как заявил участник дискуссии, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, нет сомнений, что достойные образцы виноделия, сильные винодельни в России есть, и дальше стоит вопрос создания национальных узнаваемых брендов.

«Русская Медиагруппа» «дружит» с русским вином, мы создали проект «Русское играет», в рамках которого на всех наших мероприятиях — а это тысячи событий по всей России — будет только отечественное игристое. Мы нашли формы, которые позволяют в соответствии с действующим законодательством продвигать бренды, которые связаны с нашим вином, энотуризмом, в первую очередь, через познавательную информацию», — сказал Медников.

Он отметил, что в мире есть примеры успешного продвижения и медиагруппа готова их внедрять. Как добавил Медников, нужна маркетинговая ассоциация, которая сможет заняться конкретным решением поставленных вопросов.

«Уже есть база, начальная основа для развития винного туризма, сформированная на Юге России», — сказал, со своей стороны, директор департамента мастер-планирования и развития территорий «Туризм.РФ» Вячеслав Шашкин.

По его мнению, энотуризм даст всей туристической индустрии новые возможности.