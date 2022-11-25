Путин: всё руководство России разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе СВО
Об этом он сказал в своём обращении к матерям военнослужащих — участников специальной военной операции на встрече в пятницу.
«Я лично, всё руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничто не может заменить сына, утраты ребёнка, особенно для мамы, которой мы обязаны появлением на свет», — сказал он.
«И, конечно, будем делать всё для того, чтобы вы не чувствовали себя забытыми», — добавил глава государства.
Также Путин рассказал, как он лично созванивался с бойцами, участвующими в спецоперации.