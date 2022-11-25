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Путин: всё руководство России разделяет боль матерей, потерявших сыновей в ходе СВО

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Президент России Владимир Путин заявил, что он сам и всё руководство России разделяют боль матерей, потерявших сыновей в ходе СВО на Украине.

Об этом он сказал в своём обращении к матерям военнослужащих — участников специальной военной операции на встрече в пятницу.

«Я лично, всё руководство страны, мы разделяем эту боль, понимаем, что ничто не может заменить сына, утраты ребёнка, особенно для мамы, которой мы обязаны появлением на свет», — сказал он.

«И, конечно, будем делать всё для того, чтобы вы не чувствовали себя забытыми», — добавил глава государства.

Также Путин рассказал, как он лично созванивался с бойцами, участвующими в спецоперации.

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