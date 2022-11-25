Финконсультант Гончар напомнил, что ярлык «скидка» способен изменить поведение покупателя

Независимый финансовый консультант Андрей Гончар рассказал, что поведение большинства потребителей меняется, когда они видят товары, которые позиционируются как продукция «со скидкой».

«В разговорах с друзьями и по опыту общения с клиентами с уверенностью могу сказать — люди знают, что не стоит гнаться за товарами со скидками и что не всегда они таковыми являются. Тем не менее при виде самого ярлыка «скидка» у человека пробуждается более сильный интерес к товару и меняется поведение как потребителя», — отметил Гончар в разговоре с РИАМО.

Является ли акция действительно выгодной или это всего лишь недобросовестный инструмент манипулирования — следует разбираться в каждом случае отдельно, подчеркнул эксперт.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.