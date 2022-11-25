В Петербурге рассказали о планах развития сети веломаршрутов до 2030 года

В правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что в ближайшие годы в городе планируют увеличить общую протяжённость велодорожек до 300 км.

Об этом пишет kp.ru.

«До 2030 года планируется увеличить протяжённость веломаршрутов до 300 км. На 2023—2024 годы запланировано создание более 17 км велодорожек», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Работы пройдут в рамках проекта «Твой бюджет», через который реализуются инициативы жителей города.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всехсвятскую рощу.