В Петербурге рассказали о планах развития сети веломаршрутов до 2030 года
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Об этом пишет kp.ru.
«До 2030 года планируется увеличить протяжённость веломаршрутов до 300 км. На 2023—2024 годы запланировано создание более 17 км велодорожек», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Работы пройдут в рамках проекта «Твой бюджет», через который реализуются инициативы жителей города.
Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всехсвятскую рощу.