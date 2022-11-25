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В Петербурге рассказали о планах развития сети веломаршрутов до 2030 года

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В правительстве Санкт-Петербурга сообщили, что в ближайшие годы в городе планируют увеличить общую протяжённость велодорожек до 300 км.
В Петербурге рассказали о планах развития сети веломаршрутов до 2030 года
  • Gettyimages.ru
  • © Toshiyuki Kawabata / EyeEm

Об этом пишет kp.ru.

«До 2030 года планируется увеличить протяжённость веломаршрутов до 300 км. На 2023—2024 годы запланировано создание более 17 км велодорожек», — прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Работы пройдут в рамках проекта «Твой бюджет», через который реализуются инициативы жителей города.

Ранее НСН сообщала, что в Москве завершили работы, предусматривающие реабилитацию ещё двух природных территорий. Единый прогулочный маршрут соединил Щукинский парк и Всехсвятскую рощу.

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