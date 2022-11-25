Сервис OneTwoTrip назвал самые дорогие авиабилеты и отели на новогодние праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip проанализировал данные по заказам на период с 30 декабря 2022 по 8 января 2023 года и выяснил, во сколько его пользователям обошёлся самый дорогой перелёт и проживание в отеле.

Об этом пишет «Газета.Ru».

Среди городов России больше всего клиент сервиса потратил на перелёт бизнес-классом из Москвы: 390 тыс. рублей стоили четыре билета в Иркутск и обратно.

Стоимость самого дорогого авиазаказа за границу составила 3,782 млн рублей — столько клиент сервиса заплатил за четыре билета бизнес-класса из Петербурга в Дубай и обратно.

Что касается бронирования отелей внутри страны, самым дорогим оказался отдых в московском пятизвёздочном отеле: 855 тыс. рублей заплатил пользователь сервиса за 18 ночей на двоих.

Самое дорогое бронирование за границей клиенту OneTwoTrip обошлось в 633,6 тыс. рублей — столько стоил отдых в пятизвёздочном отеле на побережье Пхукета на четверых взрослых за восемь ночей.

Ранее, как сообщал «ПолитЭксперт», в российской Общенациональной ассоциации Автомототуризма и караванинга рассказали туристам-автовладельцам, желающим интересно и с пользой провести выходные, о новых маршрутах.