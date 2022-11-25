Маркетолог Гольдштейн напомнила, что список покупок поможет сэкономить в «чёрную пятницу»

Маркетолог Александра Гольдштейн посоветовала россиянам, желающим сэкономить в «чёрную пятницу», мониторить цены на товары и составить список покупок перед началом распродаж.

Составление списка даст возможность приобрести только действительно необходимые товары, отметила она в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Советую выделить бюджет с лимитом. Важно покупать и нацеливаться на какие-либо универсальные и базовые вещи. Не хватать лишнего, яркого, блестящего и того, что не находится в списке покупок, который был составлен изначально», — пояснила эксперт.

Ранее директор маркетингового агентства «Брусника» Теххи Полонская в беседе с ФАН рассказала, как избежать импульсивных покупок и чего не стоит делать во время виртуального шопинга.