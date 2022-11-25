В Москве соцвыплаты семьям с детьми увеличат на 10% с 2023 года

В Москве рассказали о программах поддержки женщин с детьми.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра Москвы.

«Сейчас в Москве проживают более 1,5 млн семей, в которых воспитывают около 2,2 млн детей. Нам важно, чтобы мамы, проживающие в Москве, чувствовали комфорт и заботу. В следующем году городские социальные выплаты семьям с детьми увеличатся на 10%», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что город оказывает женщинам с детьми не только финансовую, но также юридическую и психологическую помощь.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Свердловской области разрешили использовать средства регионального материнского капитала для оплаты образовательных услуг индивидуальных предпринимателей.