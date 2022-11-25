Узнать больше

Песков: Путин пока не планирует встречаться с военкорами

Короткая ссылка
Встреча президента России Владимира Путина с военными корреспондентами пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет», — приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Он добавил, что также пока не планируется вручение журналисту Семёну Пегову Ордена Мужества из рук главы государства.

Ранее Путин наградил Семёна Пегова орденом Мужества.

В октябре сообщалось, что Пегов под Донецком получил ранение в ногу.

Предположительно, он наступил на мину-лепесток. Бойцы батальона «Сомали» оказали журналисту первую помощь и доставили в Республиканский травматологический центр, где его прооперировали. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить