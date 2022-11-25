Песков: Путин пока не планирует встречаться с военкорами

Встреча президента России Владимира Путина с военными корреспондентами пока не планируется, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Пока в планах нет», — приводит ТАСС ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Он добавил, что также пока не планируется вручение журналисту Семёну Пегову Ордена Мужества из рук главы государства.

Ранее Путин наградил Семёна Пегова орденом Мужества.

В октябре сообщалось, что Пегов под Донецком получил ранение в ногу.

Предположительно, он наступил на мину-лепесток. Бойцы батальона «Сомали» оказали журналисту первую помощь и доставили в Республиканский травматологический центр, где его прооперировали.