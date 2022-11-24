Мантуров обсудил с Сальдо развитие промышленности в Херсонской области

Вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсудил с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо развитие промышленного потенциала региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

Отмечается, что в регионе находятся 116 предприятий.

«За каждым предприятием закреплён руководитель соответствующего отраслевого структурного подразделения министерства для оказания им поддержки в организации и развитии производства, обеспечения сырьём, оборудованием и технологиями», — сказал Мантуров.

Он добавил, что Минпромторг намерен активно участвовать в восстановлении промышленности в области.

«Мы активно ведём работу по восстановлению промышленного и сельскохозяйственного потенциала нашего региона», — заявил Сальдо.

По его словам, власти региона в настоящее время занимаются размещением жителей Херсонской области, которые выехали с правого на левый берег Днепра.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин сообщил, что на новых территориях страны работают около 44 тыс. строителей.