Парк социального такси в Москве пополнился ещё 80 автомобилями

Парк сервиса «Социальное такси» в Москве пополнился ещё 80 автомобилями.

Об этом сообщает НТВ.

«Нынешняя служба «Социальное такси» в Мосгортрансе существует в данном виде с 2017 года. Ежегодно Мосгортранс обновляет подвижной состав. Мы списываем пришедшие в негодность старые транспортные средства, взамен приобретаем новые транспортные средства», — заявил Максим Коновалов, заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс».

По его словам, все водители проходят специальное обучение.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье цифровой сервис упростил порядок получения выплаты по уходу за инвалидами.