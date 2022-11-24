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Парк социального такси в Москве пополнился ещё 80 автомобилями

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Парк сервиса «Социальное такси» в Москве пополнился ещё 80 автомобилями.
Парк социального такси в Москве пополнился ещё 80 автомобилями

Об этом сообщает НТВ.

«Нынешняя служба «Социальное такси» в Мосгортрансе существует в данном виде с 2017 года. Ежегодно Мосгортранс обновляет подвижной состав. Мы списываем пришедшие в негодность старые транспортные средства, взамен приобретаем новые транспортные средства», — заявил Максим Коновалов, заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс».

По его словам, все водители проходят специальное обучение.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье цифровой сервис упростил порядок получения выплаты по уходу за инвалидами.

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