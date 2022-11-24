Операционный директор Гутович посоветовала регулярно обновлять пароли на сайтах

Операционный директор Green Crypto Processing Ивона Гутович рассказала, как обезопасить себя от кибермошенничества.

«Какие схемы используют мошенники? Первым делом стоит отметить, что люди зачастую переводят деньги преступникам своими собственными руками», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.

По её словам, пользователи часто не обращают внимания на то, что именно они одобрили.

«Также существуют трояны, которые скринят логи браузера и таким образом уводят пароли от бирж/электронной почты», — предупредила Гутович.

Как отметила эксперт, нужно внимательно проверять сайт, на котором планируется ввести свои данные.

«Типичные сайты-однодневки могут быть замаскированы под бренд известных бирж и банков. Во-вторых, следите за тем, каким операциям вы даёте одобрение. В-третьих, периодически обновляйте пароли на сайтах», — добавила Гутович.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.