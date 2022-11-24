Операционный директор Гутович посоветовала регулярно обновлять пароли на сайтах
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«Какие схемы используют мошенники? Первым делом стоит отметить, что люди зачастую переводят деньги преступникам своими собственными руками», — заявила она в беседе с ИА REGNUM.
По её словам, пользователи часто не обращают внимания на то, что именно они одобрили.
«Также существуют трояны, которые скринят логи браузера и таким образом уводят пароли от бирж/электронной почты», — предупредила Гутович.
Как отметила эксперт, нужно внимательно проверять сайт, на котором планируется ввести свои данные.
«Типичные сайты-однодневки могут быть замаскированы под бренд известных бирж и банков. Во-вторых, следите за тем, каким операциям вы даёте одобрение. В-третьих, периодически обновляйте пароли на сайтах», — добавила Гутович.
Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин в беседе с «Радио 1» рассказал о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.