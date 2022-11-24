В самарской полиции рассказали, как не пострадать от телефонных мошенников

В ГУ МВД России по Самарской области рассказали о признаках телефонных мошенников.

Об этом сообщает sovainfo.ru.

Как отметили эксперты, аферисты звонят первыми и представляются службой безопасности банка, налоговой или прокуратуры. Злоумышленники могут попытаться напугать внезапной опасностью или, наоборот, выгодой, чтобы притупить бдительность потенциальной жертвы.

Мошенники всегда торопят собеседников, чтобы те не успели обдумать всю ситуацию. Они также всегда говорят о деньгах — например, пытаются «спасти» средства.

Кроме того, злоумышленники просят сообщить личные данные, в том числе реквизиты карт, пароли, коды банковских уведомлений.

Ранее эксперт по кибербезопасности Главного управления Банка России по ЦФО Алексей Потехин рассказал в беседе с «Радио 1» о мерах безопасности во время онлайн-шопинга.