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Психолог Талмач призвала не лишать детей подарков за плохое поведение

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Детский психолог, эксперт телеканала «Доктор» Светлана Талмач заявила, что подарки не должны быть средством манипулирования ребёнком.
Психолог Талмач призвала не лишать детей подарков за плохое поведение
  • Gettyimages.ru
  • © Jamie Grill

«Подарок — это дар, это то, что я тебе даю безвозмездно, и хочу, чтобы это доставило тебе радость и удовольствие просто так. Поэтому не надо лишать подарков ни за плохое поведение, ни за плохие оценки. Это даст почувствовать ребёнку, что важен он сам, а не только то, что он делает», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Как отметила Талмач, не стоит бояться, что это лишит детей мотивации к обучению.

«Как правило, такая стимуляция мало имеет общего с истинной мотивацией и может действовать ограниченный период», — добавила она.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.

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