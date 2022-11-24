Психолог Талмач призвала не лишать детей подарков за плохое поведение

Детский психолог, эксперт телеканала «Доктор» Светлана Талмач заявила, что подарки не должны быть средством манипулирования ребёнком.

«Подарок — это дар, это то, что я тебе даю безвозмездно, и хочу, чтобы это доставило тебе радость и удовольствие просто так. Поэтому не надо лишать подарков ни за плохое поведение, ни за плохие оценки. Это даст почувствовать ребёнку, что важен он сам, а не только то, что он делает», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

Как отметила Талмач, не стоит бояться, что это лишит детей мотивации к обучению.

«Как правило, такая стимуляция мало имеет общего с истинной мотивацией и может действовать ограниченный период», — добавила она.

Ранее психолог, клинический психолог, детский нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН посоветовала заранее продумывать программу каникул для детей.