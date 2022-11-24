Автоэксперт Мишин рассказал, какие шины изнашиваются быстрее всего
- Gettyimages.ru
- © Yevhen Rychko / EyeEm
«Это происходит потому, что когда шины хорошо держат дорогу, то человек, соответственно, начинает и ехать быстрее, резче разгоняться и тормозить, входить с большей скоростью в повороты. В результате такие шины изнашиваются быстрее, чем аналогичные покрышки с низкими эксплуатационными показателями», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, быстро изнашиваются покрышки и у тяжёлых мощных внедорожников и суперкаров.
Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.