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Автоэксперт Мишин рассказал, какие шины изнашиваются быстрее всего

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Шинный эксперт Сергей Мишин заявил, что быстрее всего изнашиваются покрышки, у которых высокие сцепные свойства на асфальте.
Автоэксперт Мишин рассказал, какие шины изнашиваются быстрее всего
  • Gettyimages.ru
  • © Yevhen Rychko / EyeEm

«Это происходит потому, что когда шины хорошо держат дорогу, то человек, соответственно, начинает и ехать быстрее, резче разгоняться и тормозить, входить с большей скоростью в повороты. В результате такие шины изнашиваются быстрее, чем аналогичные покрышки с низкими эксплуатационными показателями», — отметил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, быстро изнашиваются покрышки и у тяжёлых мощных внедорожников и суперкаров.

Ранее автоэксперт, руководитель школы контраварийной подготовки Виктор Мартыненко в беседе с Nation News дал рекомендации по выбору подержанной машины.

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