Юрист Хаминский высказался о целесообразности релокации бизнеса
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«Речь может идти точно не о производственных компаниях. Для них затраты на сам переезд значительно превысят потенциальные выгоды. Я бы говорил о компаниях, которые оказывают услуги в области информационных технологий и консалтинга», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».
По его словам, даже в этой ситуации стоит говорить о случаях, если нахождение в европейской юрисдикции будет иметь смысл с точки зрения расширения клиентской базы.
«Если касаться налоговых выгод, то они представляются весьма призрачными, если не сказать сомнительными. В этом году в России установлено множество налоговых льгот именно для тех сфер бизнеса, представители которых чаще всего размышляют о релокации», — сказал Хаминский.
Ранее НСН сообщала, что Дни московской конкуренции состоятся 7—11 декабря. Программа включает мероприятия для предпринимателей, сотрудников контрактных служб и других участников закупочной деятельности.