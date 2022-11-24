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Юрист Хаминский высказался о целесообразности релокации бизнеса

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Налоговый юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, член генерального совета «Деловой России» Александр Хаминский рассказал, каким из отечественных компаний может быть выгодна релокация.
Юрист Хаминский высказался о целесообразности релокации бизнеса
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Barwick

«Речь может идти точно не о производственных компаниях. Для них затраты на сам переезд значительно превысят потенциальные выгоды. Я бы говорил о компаниях, которые оказывают услуги в области информационных технологий и консалтинга», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, даже в этой ситуации стоит говорить о случаях, если нахождение в европейской юрисдикции будет иметь смысл с точки зрения расширения клиентской базы.

«Если касаться налоговых выгод, то они представляются весьма призрачными, если не сказать сомнительными. В этом году в России установлено множество налоговых льгот именно для тех сфер бизнеса, представители которых чаще всего размышляют о релокации», — сказал Хаминский.

Ранее НСН сообщала, что Дни московской конкуренции состоятся 7—11 декабря. Программа включает мероприятия для предпринимателей, сотрудников контрактных служб и других участников закупочной деятельности.

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