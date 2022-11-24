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Синоптик Варакин предупредил о гололедице в Центральной России в ближайшие дни

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Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал о погоде в Центральной России в ближайшие дни.
Синоптик Варакин предупредил о гололедице в Центральной России в ближайшие дни
  • Gettyimages.ru
  • © Thomas Woollard / EyeEm

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в целом в большинстве регионов ЦФО температура по-прежнему выше климатической нормы, но аномально тёплая фронтальная зона уже смещается в Приволжье.

«То есть слякоть, мокрый снег и дождь, которые мы наблюдали в течение вчерашнего дня, будут постепенно прекращаться. Но самая большая опасность в предстоящую ночь и завтрашний день — это то, что температура уже уверенно будет слабо отрицательной, от -3 до -5 °С. И, соответственно, эта вся вода превратится в лёд, будет сильная гололедица на дорогах», — сказал Варакин.

Ранее URA.RU сообщало, что синоптики спрогнозировали снегопады в Челябинской области до 25 ноября.

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